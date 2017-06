Skinfit-Schul-Aquathlon im Waldbad Enz der Renner

(100m Schwimmen und 2000m Laufen)

Die von der Schulsportreferentin, Daniela Bader, und ihrem Team bestens organisierte Veranstaltung mit rund 250 Kinder und Jugendlichen aus 22 Schulen begeisterte die Teilnehmer und die Zuschauer gleichermaßen. Es wurden tolle Leistungen gezeigt.

Alle 20 Minuten starteten jeweils 30-40 Schüler/Innen den Wettkampf als Massenstart im Sportbecken und brachten das Wasser in der Enz zum Kochen. Nach dem Schwimmen ging es in die Wechselzone und von dort dann in Laufschuhen hinaus aus dem Bad, hinunter zur Karrenseilbahn und auf der anderen Seite nach 2000m ins Ziel.

Die schnellste Dame war Sarah Hämmerle (BG Dornbirn) in 7:52 Minuten und der schnellste Bursch Wendelin Wimmer (Sportgymnasium Dornbirn) in 6:59 Minuten. Beide mussten hart um den Erfolg kämpfen denn die Zweitplatzierten, bei den Dame Burtscher Larissa (SMS Nüziders), und der zweitplatzierte Herr Meier Moritz (Sportgymnasium Dornbirn) lagen nur um jeweils wenige Sekunde hinter den Siegern.

Kat. A weibl

Sorger, Lisa Sportgymnasium Dornbirn 9:07 Amann, Katharina BG Dornbirn 9:28 Nußbaumer, Valeria Borg Egg 9:58

Kat. B weibl

Hämmerle, Sarah BG Dornbirn 7:52 Burtscher, Larissa SMS Nüziders 8:11 Klemisch, Lena BG Gallusstr. 9:25

Kat. C weibl

Röser, Hanna BRG Dornbirn Schoren 8:32 Sorger, Anja SMS Hohenems-Markt 9:00 Burtscher, Chiara BG Bludenz 9:09

Kat. A männl.

Wimmer, Wendelin Sportgymnasium Dornbirn 6:59 Meier, Moritz Sportgymnasium Dornbirn 7:11 Auersbacher, Fabian Sportgymnasium Dornbirn 7:17

Kat. B männl.

Künz, Noah Sportgymnasium Dornbirn 7:17 Meier, Jakob SMS Nenzing 7:22 Germann, Jonas Sportgymnasium Dornbirn 7:39

Kat C männl.

Künz, Samuel Gymnasium Rebberggasse 8:22 Thurnher, Manuel BRG Dornbirn Schoren 8:42 Wempe, Laurin SMS Nenzing 8:48

Schulwertung 2017

Kat. A weibl.

Borg Egg 34:10

Nußbaumer,Valeria Zündel,Magdalena Raffl,Carla Sophie

Kat. B weibl.

SMS Nüziders 30:10

Burtscher,Larissa Kegele,Nina König,Franziska SMS Hohenems-Markt 30:36

Brunold,Carina Giesinger,Vanessa Fischer,Elena BG Dornbirn 30:38

Hämmerle,Sarah Klara,Burger Forster,Viktoria

Kat. C weibl.

SMS Nüziders 30:07

Stemer,Elisa Erhart,Carmen Tabernig,Emma SMS Hohenems-Markt 30:15

Sorger,Anja MARTE,Lina Kobelt,Anna BG Dornbirn 31:45

Masal,Fabienne Bösch,Noemie Rita Denifl,Amelie

Kat. A männl.

Sportgymnasium Dornbirn 21:28

Wimmer,Wendelin Meier,Moritz Auersbacher,Fabian Borg Egg 28:23

Umlauft,Jakob Pfister,Niklas Hörburger,Jakob Hak Bludenz 30:03

Meier,Luca Burtscher,Benedikt Ladner,Philipp

Kat. B männl.

Sportgymnasium Dornbirn 24:16

Künz,Noah Germann,Jonas Gau,Linus SMS Nenzing 25:24

Meier,Jakob Mesa,Fabio Rissi,Cedric SMS Nüziders 28:25

Strele,Jonas Hammer,Manuel Stemer,Marcel

Kat. C männl.

SMS Nenzing 27:29

Wempe,Laurin Wempe,Kilian Bischof,Jonathan SMS Nüziders 29:07

Moser,Michael Fischer,Jakob Niegelhell,Niklas SMS Hohenems-Markt 30:46

Hämmerle,Laurin Grabher,Jonas WAIBL,Ruben

Wir gratulieren den Sieger/Innen und allen teilnehmenden Sportler/Innen die Alles gegeben haben.

Wir danken den Lehrer/Innen die ihre Schüler/Innen zur Teilnahme motiviert haben. Einen Dank an die vielen Helfer, die nicht nur “da” sind sondern die mit ihrem Herzblut der Veranstaltung den besonderen Spirit geben.

Dem Bademeisterteam im Waldbad Enz, die uns so toll unterstützen. Und nicht zu vergessen unsere Sponsoren/Gönner, die Firma Skinift, Pfanner Fruchtsäfte, die Stadt Dornbirn und dem Schulsport Vorarlberg.

Weitere Informationen, Ergebnislisten und Fotos unter www.schulaquathlon.at