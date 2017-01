Skilifte am Schneiderkopf in Betrieb

Während zu Weihnachten, aufgrund der ausbleibenden Niederschläge der Kinderskikurs nicht durchführbar war, freut man sich seitens der Gemeinde als Betreiber der Liftanlagen nun über eine ausreichende Schneelage am Hausberg Schneiderkopf. Zum Ende der Weihnachtsferien gingen beide Anlagen erstmalig in dieser Saison in Betrieb. Mit rund 60 cm dürfen sich die Wintersportler jetzt auf beste Pistenverhältnisse im Bergdorf freuen. „Unsere beiden Lifte sind eine wichtige Infrastruktureinrichtung“, heißt es seitens der Gemeinde wo man auch auf die „Familienfreundlichkeit“ verweist. Etwas Nostalgie ist auch dabei: So hat die Punktekarte welche „händisch“ entwertet wird, in dem in Rheintalnähe gelegenen Skigebiet, noch Saison.

Zwei Anlagen

Neben einem großen Tummelplatz (direkt im Zentrum) können gerade die Kids beim Übungslift die ersten Erfahrungen auf den Skiern sammeln. Für „Geübte“ gibt es den Schlepplift Schneiderkopf mit einem Höhenunterschied von knapp 200 Meter. Beide Lifte sind werktags von 12.30 – 16 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 09 – 16 Uhr in Betrieb. Weitere Infos im Gemeindeamt unter 05579 8212. (mst)