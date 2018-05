Skilift, Parkplätze und Peterhof

Zahlreiche Neuigkeiten aus dem beschaulichen Furx

Rund zwei Millionen Euro kostet die Sanierung der bestehenden Straße nach Furx, bereits im Winter 2016/17 wurde eine Erhebung des Verkehrsaufkommens erstellt, während einer fünfmonatigen Wintersaison dabei rund 16.000 Fahrzeuge gezählt. Anhand einer Studie wird nun eine Parkraumbewirtschaftung als sinnvolle Variante empfohlen. Damit soll eine nachhaltige Aktivierung und Verbesserung des Naherholungsgebiets auch in finanzieller Hinsicht gesichert werden, aber gleichzeitig ein Teil der Kosten für die Straßensanierung, sowie für die Abgänge beim Skiliftbetrieb zweckgebunden refundiert werden. In Abstimmung mit ähnlichen Überlegungen vergleichbarer Kommunen mit günstigen Tagestickets soll so auch ein sanfter Parkierungsdruck entstehen. In Koordination mit dem Skilift, dem Ponyhof und dem Gasthaus Peterhof ist auch geplant ein Teil der Parkkosten als Konsumationsgutscheine zurück zu erstatten.