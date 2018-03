Skifahrerin verletzt - Zeugenaufruf der Polizei

Lech - Eine 47-jährige Skifahrerin wurde in Lech bei einem Sturz am Knie verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen und jenem Mann der den Unfall verursacht hatte.

Die 47-Jährige kam am Donnerstag gegen 14 Uhr, beim Ausstieg aus dem 8er-Sessellift der Kriegerhornbahn im Skigebiet Lech zu Sturz, weil ihr ein anderer Skifahrer hinten über ihre Ski fuhr. Die Skifahrerin verletzte sich dabei am rechten Knie. Der unbekannte männliche Skifahrer fragte zunächst ob ein Arzt benötigt werde, setzte dann aber seine Fahrt ohne seine Personalien zu hinterlassen fort.

Der Mann war mit einer orangen Jacke bekleidet und in Begleitung einer Frau und eines Teenagers. Der unbekannte Mann oder Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können, werden ersucht sich mit der Polizeiinspektion Lech am Arlberg (Tel. +43 (0) 59 133 8105) in Verbindung zu setzen.