Skifahrerin stürzte am Stuhleck aus Sessellift auf Auto

Die Polizei bestätigte einen Bericht des ORF Radio Steiermark, wonach der Unfall kurz vor 11.00 Uhr passiert war: Die etwa 30-jährige Frau fuhr gemeinsam mit ihrem Ehemann mit dem Vierer-Sessellift der Stuhleck-Bahn in Spital am Semmering (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) in Richtung Tal. Beim Einfahren in die Talstation dürften sie den Bügel geöffnet haben. Beim Einkuppeln fielen dann beide vom Sessellift. Während der Mann in das Sicherheitsnetz stürzte und unverletzt blieb, fiel die Frau am Netz vorbei auf das Autodach eines niederösterreichischen Skifahrers, der gerade bei der Anfahrt zur Talstation war, hieß es von Seiten der steirischen Alpinpolizei.

Die Ungarin dürfte mehrere Knochenbrüche erlitten haben. Sie wurde in das LKH nach Bruck an der Mur gebracht. Ihr Ehemann soll noch Montagnachmittag zum Unfallhergang befragt werden.

(APA)