Skifahrer kollidierte mit Skidoo und starb im Spital

Für den Mann kam jede Hilfe zu spät - © APA

Ein 49-jähriger Skifahrer ist am Mittwoch auf der steirischen Reiteralm bei Schladming (Bezirk Liezen) mit einem Skidoo kollidiert und hat dabei schwerste innere Verletzungen erlitten. Der Mann wurde zwar noch mit dem Rettungshubschrauber in das Diakonissenkrankenhaus geflogen, dort erlag er aber seinen Verletzungen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.