Skibasar in Nenzing

Skibasar am Samstag, 18. November, zwischen 14 und 15.30 Uhr in der Mittelschule Nenzing

Vor allem für Familien mit Kindern sind Wintersportbasare eine willkommene Gelegenheit, ihre Kinder mit einer entsprechenden Grundausstattung einzudecken. Der Wintersportverein Nenzing sowie der Skiclub Beschling bieten eine günstige Möglichkeit, gebrauchte Wintersportartikel zu verkaufen oder zu kaufen. Beim Skibasar am Samstag, 18. November, zwischen 14 und 15.30 Uhr in der Mittelschule Nenzing finden neben Skibekleidung und Alpin-, Langlauf- und Rennskiern auch Ski- und Eislaufschuhe neue Besitzer. Die Annahme von gebrauchten, gut erhaltenen Waren erfolgt zwischen 9 und 12 Uhr. Bereits am Freitag, 17. November, wird von 17 bis 19 Uhr ein Bindungscheck vom Profi angeboten, in dieser Zeit, sowie am Samstag zwischen 9 und 12 Uhr können auch Skier zum Präparieren abgegeben werden – der SC Beschling sorgt mit Kantenschleifen, kleinen Belagsausbesserungen, Warmwachsen und Ausbürsten für ein perfektes Service. Beim Skibasar können übrigens auch Montafon-Brandnertal-Skipässe zum Vorverkaufspreis bezogen werden. Infos: www.wsv-nenzing.at oder www.sc-beschling.at.