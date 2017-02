Bronze ging an die US-Amerikanerin Lindsey Vonn. Vorarlbergerin Christine Scheyer landete auf Platz sechs.

Es war die dritte Medaille der ÖSV-Damen und des österreichischen Teams insgesamt bei den Titelkämpfen in der Schweiz. Zuvor hatte Nicole Schmidhofer Super-G-Gold geholt, Michaela Kirchgasser eroberte Bronze in der Kombination. Christine Scheyer kam am Sonntag auf Platz sechs, Ramona Siebenhofer war Neunte.

(APA)