Ski WM in St. Moritz ohne Christian Hirschbühl

Nur die Götznerin Christine Scheyer hatte drei Einsätze (Kombination, Super G und Abfahrt) hatte aus Vorarlberger Sicht drei Einsätze an der alpinen Ski WM in St. Moritz. Der Gargellener Frederic Berthold erhielt seitens vom ÖSV keine Startberechtigung an der Herren-Kombination im Schweizer Nobelskiort. Nun ist auch für den Lauteracher Christian Hirschbühl (fährt für SV Riefensberg) kein Platz im ÖSV Aufgebot für die Rennen im Riesentorlauf (Freitag) und Slalom (Sonntag). Ein vierter Platz von Hirschbühl im Slalom in Wengen war dem ÖSV wohl zuwenig um ihm eine Starterlaubnis zu geben. Somit wird aus einem Vorarlberger Trio nur eine Einzelvorstellung: Doch in zwei Jahren bei der Ski WM in Aare könnten noch mehr Vorarlberger die Chance an einem WM Ticket bekommen.