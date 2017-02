Ski-WM: Damen haben am Sonntag Priorität

Stephanie Venier, Christine Scheyer, Nicole Schmidhofer und Ramona Siebenhofer starten am Sonntag in der Abfahrt. - © APA

Der Sonntag wird bei der Alpin-Ski-WM in St. Moritz zum Super-Renntag mit den Medaillenentscheidungen in beiden Abfahrten. Um 11:15 starten die Damen inklusive Vorarlbergerin Christine Scheyer in die Abfahrt. Die Männer-Abfahrt ist für 13:30 geplant.