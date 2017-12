Ski-Weltcup kehrt 2020 nach Hinterstoder zurück

Der Ski-Weltcup kehrt in das oberösterreichische Stodertal zurück. Im provisorischen Weltcupkalender 2019/2020 steht Hinterstoder mit einem Herren Super-G am 29. Februar 2020 und einem Herren-Riesentorlauf am darauffolgenden Tag auf dem Programm, teilten ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel und Tourismuslandesrat Michael Strugl (ÖVP) am Donnerstag in einer Pressekonferenz in Linz mit.

“Nach den Festlegungen in der Technischen Kommissionssitzung der FIS und der ÖSV-Präsidentenkonferenz freut man sich in der Region Pyhrn-Priel über ein verfrühtes sportliches und touristisches Weihnachtsgeschenk”, meinte der Landesrat. Chef des Organisationskomitees wird der bisherige Pressechef der Weltcuprennen Herwig Grabner, er übernimmt diese Agenden von Gerold Hackl.

Das letzte Mal wurden in der Saison 2015/16 in Hinterstoder Weltcup-Bewerbe ausgetragen. An insgesamt drei Renntagen kamen offiziell 39.250 Zuschauer. Inklusive der Besucher bei Siegerehrungen und Startnummernauslosungen waren es insgesamt 41.750 – damit wurde die im Vorfeld ausgelobte Marke von 40.000 knapp übertroffen.

Um der Phyrn-Priel Region Aufwind für den Wintertourismus zu verschaffen, investiert das Land Oberösterreich bis 2024 gemeinsam mit der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG, die mehrheitlich Peter Schröcksnadel und dessen Sohn Markus gehört, 67 Mio. Euro. Damit sollen neuen Liftanlagen und Nächtigungsmöglichkeiten geschaffen werden, hieß es Donnerstag in einer Pressekonferenz in Linz.

Nachdem ein Gutachten ergeben hatte, dass eine Verbindung der oö. Skigebiete Hinterstoder und Wurzeralm rechtlich nicht möglich ist, habe man die Region “nicht im Stich gelassen”, wie Landeshauptmann Thomas Stelzer und sein Stellvertreter Michael Strugl (beide ÖVP) betonten. Man habe mit den Schröcksnadels einen “Plan B” ausgearbeitet, um der Region eine “wirtschaftliche und touristische Perspektive zu geben”, meinte Stelzer weiter. Das Land werde von der Gesamtinvestition 26 Mio. Euro übernehmen.

Das Vorhaben sieht ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel dennoch als ein “geschäftliches Risiko”. Denn sogenannte “Stand-alone-Skigebiete” im Gegensatz zu Skischaukeln seien eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Aber dennoch wolle man die “Region nicht allein lassen” und investiere. So soll in Hinterstoder eine neue Zubringerbahn entstehen, auf der Wurzeralm und Frauenkar eine Standseilbahn erneuert sowie eine 10er-Bahn errichtet werden, kündigte Schröcksnadel “massive Verbesserungen” an. Sohn Markus erklärte, dass ein neues Apparthotel mit rund 250 Betten in Hinterstoder kommen soll. Das Vier-Sterne-Haus verzichtet bewusst auf Gastronomie-Angebote, denn die Gäste sollen im Ort essen und diesen beleben. Bisher sind es vor allem Tagestouristen, die im Stodertal Ski fahren. Damit künftig mehr Familien ihren Winterurlaub dort verbringen, müsse aufgerüstet werden. Das gelte auch für Beschneiungsanlagen.

Als Projekt für die nahe Zukunft nannte Strugl eine Skiverbindung zwischen Hinter- und Vorderstoder. Dazu soll eine Errichtungsgesellschaft gegründet werden. Als nächsten Schritt gelte es, rechtliche Fragen abzuklären. Am 18. Jänner werde dieser Investitionsplan dem zuständigen Landtagsausschuss präsentiert.