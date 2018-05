Ski und Golf – eine perfekte Kombination für Michael Vonbank

Der Brazer Michael Vonbank war auf der Skipiste und auf dem Golfplatz erfolgreich unterwegs.

Die Ski-Golf-Weltmeisterschaft in Kaprun/Zell am See wurde für den 21jährigen Michael Vonbank zu einem tollen Event. Am ersten Tag der Weltmeisterschaft ging es für den jungen Brazer auf den Kapruner Gletscher. Nach einem akzeptablen Lauf konnte er sich in der Endwertung „Ski“ auf den 13. Rang einreihen. Das Skirennen gewann Max Franz (AUT) vor dem jungen Sam Maes (BEL) und Ondrej Bank (CZE). Die nächsten zwei Tage verbrachten die Weltmeisterschaftsteilnehmer aus der ganzen Welt auf dem Golfplatz in Zell am See. Nach dem ersten Tag war eine Steigerung von Michael Vonbank deutlich erkennbar und er konnte sich an die dritte Stelle platzieren.