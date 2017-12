Ski Crosserin Limbacher in Innichen Siebente

Die Oberösterreicherin Andrea Limbacher hat beim Ski-Cross-Weltcup in Innichen den siebenten Platz erreicht. Katrin Ofner scheiterte im Viertelfinale, der Sieg ging am Freitag an die Schwedin Sandra Näslund. Bei den Herren schnitt Thomas Zangerl von drei österreichischen Startern am besten ab, er wurde Neunter. Der Schweizer Marc Bischofberger ließ sich den Sieg neuerlich nicht nehmen.

Adam Kappacher und Christoph Wahrstötter blieben im Achtelfinale auf der Strecke. Zangerl und Wahrstötter hatten am Vortag als Zweiter beziehungsweise Dritter die ersten Podestplätze für den Österreichischen Skiverband (ÖSV) in diesem Winter geholt. Die beiden hatten sich nur Bischofberger geschlagen geben müssen.

Andrea Limbacher war erst am 7. Dezember nach 21-monatiger Verletzungspause wegen zwei schwerer Knieverletzungen in den Weltcup zurückgekehrt. In Innichen schaffte die Ex-Weltmeisterin nun ihr bisher bestes Rennergebnis seit dem Comeback.

“Ich habe mich beim Fahren gut gefühlt, die Heats haben richtig Spaß gemacht. Mit diesem siebenten Platz ist mir wieder ein Schritt nach vorne gelungen. Natürlich habe ich noch Luft nach oben, aber ich bin definitiv auf dem richtigen Weg”, meinte Limbacher.