Ski alpin: Salzburger Hettegger gibt im Wengen-Slalom Weltcup-Debüt

Andreas Puelacher, der sportliche Leiter der ÖSV-Herren, nominierte weiters Marcel Hirscher, Marco Schwarz, Manuel Feller, Marc Digruber, Michael Matt und Christian Hirschbühl für das bereits sechste Saisonrennen in dieser Disziplin.

Hettegger und Hirschbühl gewannen am Donnerstag ex aequo mit dem Norweger Leif Kristian Haugen den Europacup-Slalom in Zell am See.

In Wengen soll es weiterhin schneien, die Organisatoren und die FIS glauben aber daran, dass die Durchführung des Slaloms möglich sein wird. Die Prognosen für Sonntag sind etwas besser als sie für Samstag waren, die Abfahrt musste ja abgesagt werden.