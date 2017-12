Ski alpin: Berthold will seine Karriere beim DSV beenden

Der Vorarlberger Mathias Berthold wird auch über die Olympischen Winterspiele hinaus Herren-Cheftrainer im Deutschen Skiverband (DSV) bleiben. Der 52-Jährige will seine Karriere nach seinem Abschied vom DSV beenden.

Ein großer Traum des Vorarlbergers ist ein Sieg seiner DSV-Speedpiloten auf der Streif. “Die Abfahrt in Kitzbühel zu gewinnen, Olympia-Gold in der Abfahrt, das ist einfach das Größte. Wer Kitzbühel gewinnt, ist unsterblich”, sagte Berthold, dessen Schützlinge in diesem Winter bereits einen Sieg im Super-G und einen dritten Platz in der Abfahrt eingefahren haben.