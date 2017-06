SKC EHG Dornbirn wurde Ö-Cupsieger

Am vergangenen Wochenende wurde in Wels das Österreichische Cupfinale in Wels ausgetragen. Am Samstag qualifizierte sich die Vorarlberger Damenmannschaft, bestehend aus Zumtobel Ursula, Jochum Marion, Annasensl Jasmin, Torremante Caroline, Kleber Elisabeth, Wüschner Elisabeth und Weinmüller Karin für das Finale mit einem Schnitt von 539 Kegeln.

Am Sonntag wurde beim Finale zwischen den Mannschaften SPG/SKH Post 1036, SKC Wessely Neunkirchen, DKV Schlaining und SKC EHG Dornbirn durch die Cup-Punktewertung die Siegermannschaft ermittelt.

Dank der Super-Leistung von Kleber Elisabeth mit 572 Kegeln und den 4 Mannschaftspunkten von Zumtobel Ursula konnten die Vorarlbergerinnen diesen Bewerb gewinnen und freuen sich nun darauf, beim internationalen NBC-Pokal, der vom 4. bis 8. Oktober 2017 in München ausgetragen wird, starten zu dürfen.