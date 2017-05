Skaterplatz erstrahlt durch bunte Graffiti

Ziel des Weltspieltags ist es, neue Spielwelten für Kinder und Jugendliche zu schaffen und bestehende zu erhalten, sowie insgesamt öffentliche Spielflächen zu fördern. Dem wurde die Aktion „Spiel und Spaß im öffentlichen Raum“ in Frastanz mehr als gerecht. Im Herzen der Marktgemeinde wurden am Skaterplatz allerhand lustige Spiele entdeckt. Auf dem Programm standen Outdoorspiele wie Slackline, Jonglierbälle oder Diabolos. Beliebt waren auch bunte Riesen-Frisbees und die Torwand. Die jüngsten Teilnehmer am Weltspieltag fanden besonderen Gefallen an „Vier gewinnt“ und „Hula-Hoop“. Ebenso wurde der Basketballkorb in Stand gesetzt und lädt wieder zum Spiel ein.

Graffiti-Workshop

Ein Höhepunkt war der Workshop mit dem professionellen Graffiti- Künstler Domingo Mattle von Urban Arts und Alim, Praktikant im Graf Hugo bei der OJA Feldkirch. „Ziel ist ein cooler Streetballplatz, auf dem sich die Kids wieder austoben können“, so Alim. Dabei wurde die weiße Basketballfläche auf dem Skaterplatz von den Künstlern gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen in Angriff genommen, um den Platz wieder in allerlei Farben, Formen und Motiven erstrahlen zu lassen. Die Details erklärt Domingo: „In der Mitte ein Mandala, dazu rundum Characters, Throwups, Tags und Pieces.“

Ausklang am Grill

Das diesjährige Motto des Weltspieltages lautete: „Spiel! Platz ist überall!“ Damit wurde darauf hingewiesen, dass öffentliche Spielplätze aufgrund von Straßenausbau sowie der Verbauung von Freiflächen immer weniger für Kinder und Jugendliche vorhanden sind. Nachdem sich die Kinder und Jugendlichen im Graffiti-Workshop und Basketballspiel verausgabt hatten, wurden die Griller angeheizt und alle eingeladen, sich zu stärken. Der diesjährige Weltspieltag in Frastanz wurde vom Jugendhaus K9 aus Frastanz und vom Jugendhaus Loco aus Satteins gemeinsam veranstaltet. Aus Frastanz waren Ramona Füchsl und Fatih Kati vom Jugendhaus K9 aktiv am Weltspieltag beteiligt.