Skandal in Frankreich: Schiedsrichter drohen neun Monate Sperre

Es war eine unfassbare Szene: Im Spiel zwischen dem FC Nantes und Paris Saint-Germain tritt der Schiedsrichter gegen einen Spieler nach und zeigt diesem die gelb-rote Karte. Nun droht dem Schiedsrichter eine neunmonatige Sperre.

Am Montag suspendierte der französische Fußball-Verband Chapron und nahm die zweite Gelbe Karte für Carlos zurück. Chapron entschuldigte sich, seine Reaktion sei “ungeschickt” und “unangemessen” gewesen: “Bei der Kollision habe ich einen starken Schmerz in meinem Rücken gespürt, an dem ich kürzlich verletzt war. Meine unglückliche Reaktion war, mein Bein dem Spieler entgegenzustrecken”, sagte er in einem Statement an die Nachrichtenagentur AFP. Es ist vermutlich sein Karriere-Ende, denn Chapron wollte am Ende der Saison ohnehin aufhören.