SK Meiningen hat die große Chance doch aufzusteigen

Im Fall von Landesligaklub SK Meiningen gibt es im Aufstiegsszenario auch Kurioses.

Aufgrund der Entscheidung vom Verbandspräsidium, dass die derzeit beiden Erstplatzierten in der Landesliga, Bizau und Meiningen, keine Spielgenehmigung für die Vorarlbergliga bekommen, ergeben sich viele offene Fragen. Doch es gibt auch Kurioses im Falle des SK Meiningen. Nicht nur, dass der Klub angekündigt hat, die fehlenden eineinhalb Meter nachzujustieren, der Verein verfügt bereits über einen vom Verband für Meisterschaftsspiele kommissionierten Trainingsplatz im Rheinvorland. Gespielt wird dann auf begrenzte Zeit auf dem Aufwärmplatz über dem Rheindamm. Damit ist die Grundlage für die Verweigerung des angestrebten und möglichen Aufstiegs in die Vorarlbergliga wohl entzogen. Allerdings hat SK Meiningen ein Spielfeld in der Größe 100 Mal 60 Meter im Rheinvorland zur Verfügung und könnte dort ihre Meisterschaftsspiele bestreiten. Die Gemeinde Meiningen wäre aber auch bereit nochmals eine Platzverbreiterung von knapp zwei Meter demnächst noch umzusetzen. So wird es in der Vorarlbergliga mit Schlusslicht Schwarzach nur einen Fixabsteiger geben. Beim Aufstieg von Meiningen müsste dann Feldkirch eine Liga tiefer spielen.