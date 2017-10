SK Meiningen deklassiert FC Lustenau und bleibt ungeschlagen

„Die ersten 45 Minuten waren schon ganz nach meinem Geschmack. Endlich haben wir die Chancen auch in Tore umgemünzt. Jetzt sind wir ein Spitzenteam in der Landesliga“, war SK Meiningen-Langzeitcoach Enes Cavkic nach dem 5:1-Kantersieg beim FC Lustenau sehr zufrieden. Damit bleibt Meiningen dem Tabellenführer Bizau auf den Fersen und in Lauerstellung. Rene Simon und Co. bleiben nach acht Meisterschaftsspielen in Folge weiter ohne Niederlage und haben berechtigte Hoffnungen nach zweijähriger Abwesenheit wieder in die Vorarlbergliga zurückzukehren. Meiningen ist auch das stärkste Auswärtsteam der Liga. Schon nach einer Viertelstunde führten die Oberländer mit 3:0 und die Partie war schon gelaufen. Dabei machte es die junge Lustenauer Abwehr den Meiningern das Toreschießen sehr leicht. Der mitaufgerückte SKM-Verteidiger Josip Golemac traf mit einer schönen Direktabnahme zur frühen Führung (5.). Dann überraschte Andreas Mayer mit einem tückischen Aufsitzer von 25 Metern den FCL-Goalie Mario Gerencir (11.). Nach einem schönen Solo von Meiningen-Kicker Niklas Schranz und dessen Stanglpass bugsiert FCL-Abwehrspieler Pascal Behr den Ball ins eigene Tor (15.). Noch vor der Pause erhöht Meiningen durch einen wuchtigen Kopfball von Adrian Hagen auf 4:0 (32.). Nach Seitenwechsel schaltete Meiningen einen Gang zurück. Doch der eingewechselte Aldin Sulejmanagic besorgte mit seinem ersten Ballkontakt den fünften Meininger-Treffer (66.). Derselbe Spieler wurde in der Schlussphase wegen einer Unsportlichkeit ausgeschlossen. Erhan Ertan gelang für die Hausherren wenigstens noch das Ehrentor (69.). Sieben FCL-Akteure standen in der Startaufstellung. Die Schützlinge von Trainer Oliver Mattle mussten ohne vier Stammspieler antreten und sind im Niemandsland der Tabelle.“Das Ergebnis fiel zu hoch aus. Ohne richtigem Zweikampfverhalten geht es im Amateurfußball nicht. Die jungen Eigenbaus brauchen noch viel Zeit und Geduld. Die vielen Ausfälle konnten wir nicht kompensieren. Doch wir hatten auch fünf Hochkaräter, die leider nicht verwertet wurden“, resümierte FCL-Trainer Oliver Mattle. Dejan Stanojevic (9.), Ismet Güler (21.), Clemens Hollenstein (47.) und Hüseyin Zengin (50./53.) konnten für die Hausherren die sich bietenden Chancen nicht nützen.

Landesliga, 8. Spieltag

FC Lustenau 1907 – SK CHT Austria Meiningen 1:5 (0:4)

Stadion an der Holzstraße, 700 Zuschauer, SR Kurtoglu

Torfolge: 5. 0:1 Josip Golemac, 11. 0:2 Andreas Mayer, 15. 0:3 Pascal Behr (Eigentor), 32. 0:4 Adrian Hagen (Kopfball), 66. 0:5 Aldin Sulejmanagic, 69. 1:5 Erhan Erten

Gelbe Karten: 70. Grabherr (FCL), 77. Sulejmanagic (Meiningen/SR-Kritik), 85. Moosmann, 87. Scheffknecht (beide FCL/Unsportlichkeit), 90./+2 Duelli (Meiningen/alle Foulspiel)

Gelb-Rote Karte: 87. Sulejmanagic (Meiningen/Unsportlichkeit)

FC Lustenau 1907: Mario Gerencir; Behr (46. Erten), Erdogan (39. Hollenstein), Moosmann, Kemal Duran; Stanojevic (46. Grabherr), Scheffknecht, Güler, Bösch, Christian Gerencir; Zengin

SK CHT Austria Meiningen: Schurian; Bechter, Simon (60. Sulejmanagic), Mayer (72. Marinkovic), Schranz; Hagen, Golemac, Bolter (46. Kühne), Mathis; Duelli, Hämmerle