SK Kehlegg kürte Vereinsmeister

Mit rund sechzig Teilnehmern in den Altersklassen von vier bis siebzig Jahren waren wiederum die besten Läufer aus dem alpinen Lager des SK Kehlegg am Start. Auf dem Programm standen dabei zwei Durchgängen Riesentorlauf am Seeblick.

Spannende Rennen um die Vereinskrone

Den Anfang machten die Bambinis und die Kinder !, die ihre zwei Läufe auf verkürzter Strecke absolvierten. Im Anschluss fuhren dann die übrigen Altersklassen ihr Rennen von der Bergstation Seeblick. Es entwickelte sich ein spannendes Rennen mit teils knappen Zeitabständen. Leonie Winsauer, Mona Pexa und Manfred Sohm kürten sich schlussendlich zu den Vereinsmeistern des SKK 2017. Bei der abscließenden Preisverteilung im Restaurent Hochälpele erhielt jeder Teilnehmer eine Medaille und ein kleines Präsent für seinen Lauf. Musiker Christof Schmoranz steigerte die Stimmung noch mit seiner Handorgel und SKK Obmann Günther Stoß freute sich wiederum über eine gelungene Vereinsmeisterschaft: „Ein herzliches Dankeschön gebührt den gesamten alpinen Team des SKK für ihren Einsatz“, so Stoß abschließend.

Die Gesamtergebnisse der VM 2017 des SK Kehlegg

Bambini weiblich

1 MARTE Katharina

2 REIS Mathilda

Bambini männlich

1 OTTACHER Luis

2 SOHM Simon 2012

Kinder I weiblich

1 SONNBERGER Charleen

2 WINSAUER Lisa-Marie

3 MATHIS Sophie

4 WOHLGENANNT Katharina

Kinder I männlich

1 SONNBERGER Athanasius

2 MÄSER Daniel

Kinder II weiblich

1 WINSAUER Paulina

2 REIS Valentina

Kinder II männlich

1 RINNER Jakob

2 WINSAUER Linus

3 WOHLGENANNT Tobias

Schüler I weiblich

1 WINSAUER Leonie

2 19 KABA Naima

3 17 MATHIS Laura

Jugend weiblich

1 KAUFMANN Fabienne

Allgemein Damen

1 PEXA Mona

2 STOSS Katharina

AK I Damen

1 WINSAUER Cornelia

AK II Damen

1 FLIERL Brigitte

2 WINSAUER Monika

3 LEDERER Karoline

4 SOHM Claudia

5 REIS Anja

AK III Damen

1 JONES Veronika

2 LENZ Erika

3 WOHLGENANNT Silvia

4 PEXA Birgit

Jugend männlich

1 HÄFELE Fabian

2 WOHLGENANNT Stefan’

3 FUCHS Lucas

4 HÄFELE Philipp

Allgemein Herren

1 WOHLGENANNT Ulrich

2 LENZ Johannes

3 SCHMORANZ Alexander

4 SCHMORANZ Christof

5 BEREUTER Mathias

6 WOHLGENANNT Manuel

7 GRAF Sebastian

AK I Herren

1 SCHWEIGHOFER Matthias

2 LENZ Christoph

3 WINSAUER Matthias

4 MARTE Gerhard

AK II Herren

1 SOHM Manfred

2 KAUFMANN Dietmar

AK III Herren

1 SONNBERGER Karl-Heinz

2 WOHLGENANNT Elmar

3 PEXA Karlheinz

4 SCHWENDINGER Thomas

5 GRAF Hubert

6 STOSS Günther

7 FAUSTER Franz

AK IV Herren

1 WOHLGENANNT Georg

2 GORIPOW Gerhard

3 WOHLGENANNT Walter

4 SUTTER Adalbert

AK V Herren

1 BONADIMANN Eugen