SK Brederis 1b verpasste Hauptbewerb ganz knapp

So nahe war die 1b-Mannschaft von SK Brederis dran in den Hauptbewerb des Wolfurter Hallenmasters einzuziehen. Am Ende verlor die zweite Bresner Garnitur mit dem überragenden Gastspieler Albert Prenaj im Penaltyschießen gegen SK Bürs und ist im Turnier ausgeschieden. Während Brederis alle drei Penaltys vergab, konnte Bürs durch Lukas Gavranovic einmal ins Schwarze treffen. Nach fünf Spielen in der Finalrunde II der Vorrunde Aufstiegsgruppe hatten Brederis 1b, Bürs und Bregenz 1b alle zehn Punkte. In den direkten Duellen hieß es mit einem Torverhältnis 7:7, Bregenz hatte nur 5:5 deshalb Rang vier. Trotzdem gebührt Brederis 1b ein Pauschallob für den sehr guten Auftritt in Wolfurt.

21.Sparkassen-Hallenmasters in Wolfurt

Vorrunde-Aufstiegsturnier (22. Dezember bis 26. Dezember – acht Aufsteiger in die Masters-Vorrunde

Vorrunde, Aufstiegs-Gruppe 2

FC Schwarzach 1b – Metzler Werkzeuge SK Brederis 1b* 0:3

Tore: Albert Prenaj (2), Erhan Dönmez

Simon Installationen FC Mäder – Metzler Werkzeuge SK Brederis 1b 1:5

Tore: Cem Görgenc bzw. Furkan Alkun, Dominic Schroller (je 2), Hasan Keskin

Metzler Werkzeuge SK Brederis 1b – SK Bürs 4:5 n.V.

Tore: Albert Prenaj (2), Dominic Schroller, Hasan Keskin bzw. Gerald Kasper (3), Lukas Gavranovic, Julian Wachter

Metzler Werkzeuge SK Brederis 1b – Elektro Kolb FC Hard 1b 1:3

Tore: Ertu Yenidogdu bzw. Ali Polat, Sercan Altuntas (Freistoß), Michel Jonovic (Freistoß)

Metzler Werkzeuge SK Brederis 1b – SW Bregenz 1b 3:2

Tore: Albert Prenaj (2), Erhan Dönmez bzw. Sezer Kilicer, Teo Trailovic

Tabelle

Elektro Kolb FC Hard 1b** 5 5 0 23:4 16 SK Bürs** 5 3 2 12:12 10 Metzler Werkzeuge SK Brederis 1b 5 3 2 16:11 10 SW Bregenz 1b 5 3 2 10:9 10 FC Schwarzach 1b 5 1 4 6:10 4 Simon Installationen FC Mäder 5 0 5 3:24 0

**Aufsteiger in die Masters Vorrunde

Legende*Joker gesetzt