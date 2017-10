SitzFleisch – Do 19. Okt, 20:00 im Reichshofsaal

Lustenau Was sitzen wir doch auf unserm Hintern …im Wartezimmer, am Computer, beim Friseur, am Telefon, auf dem Klo, beim Essen, am Stammtisch…. Zeit für Fleisch, sich höchst vergnüglich dem SITZFLEISCH zu widmen. Gemeinsam mit den bekannten Musikern Johannes Bär, Simon Gmeiner und Lucas Oberer, sorgen die vier für Feuer unter dem Hintern. Egal ob sie auf Apfel – oder Birnenform sitzen – sie werden gar nicht mehr aufstehen wollen!

Text und Idee: Gabi Fleisch

Musik: Johannes Bär (Tuba, Flügelhorn, Euphonium, Didgeridoo,…) / Simon Gmeiner (Trompete, Flügelhorn) / Lucas Oberer(Steirische Knopforgel, Trompete) LOA