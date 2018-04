Situative Winterausrüstungspflicht endet am Sonntag

Bis zum Sonntag, 15. April, gilt die situative Winterausrüstungspflicht. Bis dahin müssen bei entsprechenden Fahrbahnverhältnissen Winterreifen am Auto sein. "Wird man mit falscher Bereifung erwischt, droht eine Geldstrafe. Im Falle einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer reicht der Strafrahmen bis 5.000 Euro", informierte ÖAMTC-Jurist Alexander Letitzki am Mittwoch.

“Und weil gerade der April oft macht, was er will, ist der Blick aus dem Fenster und in den Wetterbericht wichtiger als das Datum auf dem Kalender”, sagte Letitzki. Notfalls müsse das Auto stehen bleiben, wenn bereits umgesteckt wurde.