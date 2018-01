Situation kritisch: Lawinenwarnstufe 4 in Vorarlberg!

In Vorarlberg ist am Sonntag die Lawinengefahr auf die zweithöchste Stufe 4 angehoben worden. Der Lawinenwarndienst mahnt zu allerhöchster Vorsicht!

In der Nacht und am Montag sind vor allem in den nördlichen Regionen weitere, ergiebige Schneefälle prognostiziert. Die Lawinengefahr wird in den Hauptniederschlagsregionen dadurch weiter ansteigen.