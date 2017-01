Situation für die Betriebe verbessern

Die Sommersaison 2016 endete für den Vorarlberger Tourismus mit einem Gästerekord. Insgesamt haben von Mai bis Oktober rund 1,2 Mill. Urlauber mehr als 3,9 Mill. Übernachtungen in Vorarlberg gebucht. Das Ergebnis von 2015 wurde bei den Ankünften um 4,7 Prozent und bei den Nächtigungen um 6,5 Prozent übertroffen. Ein ähnlich hohes Nächtigungsergebnis verzeichnete man zuletzt im Sommer 1993.

Tourismusstrategie als wichtiger Erfolgsfaktor

„Die Betriebe im Land sind gut aufgestellt, sodass der heimische Tourismus auch 2017 in der Erfolgsspur bleiben wird“, sagt Elmar Herburger, Nachfolger von Hans-Peter Metzler als Spartenobmann Tourismus in der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Die Tourismusstrategie 2020 und die Zusammenarbeit mit Vorarlberg Tourismus sowie dem Land Vorarlberg seien entscheidende Erfolgsfaktoren. Doch obwohl die Statistiken beinahe Jahr für Jahr noch bessere Zahlen ausweisen, wächst der Druck auf die Unternehmer ständig. „Hier muss eine Verbesserung eintreten“, fordert Herburger und meint weiter: „Dazu gelte es, die Rahmenbedingungen für die Betriebe zu erleichtern. „Die Bürokratie muss zurückgefahren werden, wir brauchen Verwaltungsvereinfachungen und eine deutliche Korrektur der Abgabenquote nach unten.“ Sonst drohe die Gefahr, dass viele engagierte Touristiker den Spaß, die Ausdauer und das Engagement an ihrem Beruf verlieren. Hier habe die öffentliche Hand wichtige Hausaufgaben dringend zu erledigen.

Weitere Intensivierung der Kooperation mit der Landwirtschaft

Der heimische Tourismus plant für die nahe Zukunft, die Zusammenarbeit und Verbindung mit der Vorarlberger Landwirtschaft weiter zu intensivieren. „Und wir werden künftig ganz stark auf die touristische Software setzen“, kündigt der Spartenobmann an. Denn nicht nur die Hardware, also die Infrastruktur, bilde die Voraussetzung für einen florierenden Wirtschaftszweig. Es gelte die Software und die in Gastronomie und Hotellerie arbeitenden Menschen verstärkt in den Vordergrund zu rücken. Herburger: „In unserer Tourismusstrategie ist daher die Ausbildung von Facharbeitern und Quereinsteigern das Thema für die Zukunft. Ebenso ein modernes Mitarbeitermarketing, ähnlich wie wir es bei den Gästen machen.“

„2017 starten wir die neue touristische Ausbildung“, kündigt Herburger an. Zentraler Punkt wird die neue GASCHT (Gastgeberschule für Tourismus) sein, getragen vom Bildungsverein „Mensch im Tourismus“. Die Schule ist auf die Standorte Bludenz, Bezau und Hohenems aufgeteilt. Der heimische Tourismus will ein Alleinstellungsmerkmal für Mitarbeiter schaffen. Es soll sich rasch herumsprechen, dass es in Vorarlberg eine zukunftsorientierte Ausbildung gibt. Saisonmitarbeiter aus anderen Länder sollen erkennen: Arbeiten im Ferienland Vorarlberg hat nicht nur für Gäste, sondern auch für Mitarbeiter einen Mehrwert.

Das Land, die Regionen und Betriebe müssen zusammenwirken, dass das Augenmerk im Vorarlberger Tourismus auf die Dienstleistung gelegt wird. Das setzt zwangsläufig eine hohe Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber voraus. Eine ganz konkrete Forderung spricht der Spartenobmann an das Land aus. Waren Förderungen bisher vorwiegend auf Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur ausgelegt, so sei hier eine Veränderung notwendig. „Künftig hat die Software – und damit die Dienstleistung – Priorität in der Förderlandschaft zu genießen.“