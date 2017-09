Situation an der Berliner Volksbühne spitzt sich zu

Die besetzte Volksbühne steht vor der Räumung - © APA

Im Konflikt um die besetzte Berliner Volksbühne ist am Donnerstag die Polizei eingeschaltet worden. Drei Hundertschaften postierten sich rund um das Gebäude. Etwa 50 Polizisten betraten am Vormittag das von Kunst- und Politaktivisten besetzte Theater am Rosa-Luxemburg-Platz. Mehr als ein Dutzend Mannschaftswagen waren vor dem Theater aufgefahren, die Straßen rundherum wurden weiträumig abgesperrt.