"Sittenwächter" an See in Niederösterreich in Haft

Einer der Männer, die an einem See in Kaltenleutgeben (Bezirk Mödling) eine oben ohne badende Frau umringt und mit Vergewaltigung bedroht haben sollen, wenn sie nicht ein T-Shirt anziehe, ist nach Polizeiangaben vom Montag in Haft. Er sei grundsätzlich geständig, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager auf Anfrage. Gegen die mutmaßlichen Komplizen werde noch ermittelt.

Der hauptverdächtige “Sittenwächter” ist laut Polizei ein 23-jähriger Asylberechtigter. Er wurde vom Landesamt Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) über Auftrag der Staatsanwaltschaft festgenommen und in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Die Polizei hatte in dem Fall vom 15. Juni am Montag vergangener Woche Fotos von vier mutmaßlichen Tätern veröffentlicht. Am Dienstag wurde bekannt, dass das Quartett ausgeforscht worden sei. Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, teilte mit, dass die Identitäten und Adressen von vier Männern bekannt seien. Die Beschuldigten wurden in der Folge einvernommen.