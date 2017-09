Sion-Präsident schlug TV-Experten Fringer ins Gesicht

Sions Präsident Christian Constantin schlug zu - © APA (KEYSTONE)

Sions Präsident Christian Constantin hat sich nach dem 2:1-Erfolg seiner Mannschaft in der Schweizer Fußball-Meisterschaft am Donnerstag in Lugano einen brutalen tätlichen Angriff auf den ehemaligen Schweizer Nationalcoach Rolf Fringer geleistet. Fringer, der als TV-Experte für Teleclub im Einsatz war, wurde von Constantin umgestoßen und ins Gesicht geschlagen.