Sinnlose Aufgaben demotivieren Mitarbeiter

Mitarbeiter fühlen sich leicht ersetzbar, wenn sie sinnlosen Tätigkeiten nachkommen müssen. - © pixabay.com

Wer erfährt, dass seine geleistete Arbeit sinnlos war, strengt sich künftig im Job weniger an. Das beobachteten Wissenschafter vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) in einem Verhaltensexperiment, wie sie am Dienstag erklärten. Demnach wirkt sich die Bedeutsamkeit einer erledigten Aufgabe “sehr stark” darauf aus, wie motiviert Angestellte künftig arbeiten.