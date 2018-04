Singa wia dr Schnabl gwachsa isch

Vergangenen Freitagabend trafen sich die Sänger der Rütner Chorgemeinschaft zum Jahresrückblick.

Hohenems. Mit derzeit 18 aktiven Chorsängern und zwei Projektsängerinnen ist die Rütner Chorgemeinschaft gut bestückt und bereit, auf jede Art und Weise ihr Können unter Beweis zu stellen. Am Freitag wurde jedoch nicht gesungen in der alten Rütner-Schule, es wurde auf ein ereignisreiches Jahr 2017 zurück geblickt. Obfrau Tanja Pfattner, Chorleiterin Vera Prantl-Stock, Kassierin Erika Thurnher und Chronist Simon Peter brachten ihre Mitsänger auf den neuesten Stand in Sachen Vereinsgeschehen.

Vier neue Sänger konnten im vergangenen Jahr für den Verein gewonnen werden und auch im Vorstand gab es eine Änderung: Kassierin Erika Thurnher legte nach drei Jahren treuer Vorstandsarbeit ihr Amt zurück. Als Nachfolgerin wird sich nun Claudia Mathis um die finanziellen Belange der Chorgemeinschaft kümmern. In gewohnter Manier motivierte Vera Prantl-Stock ihre musikalische Truppe und Simon Peter erinnerte mit seinen chronistischen Aufzeichnungen noch einmal an die Events des vergangenen Jahres. Mit der Maiandacht-Gestaltung, dem Kilbi Hock im Schulhaus, dem amüsanten Ausflug in die Steiermark und vielen produktiven Proben, haben die Sänger ein fulminantes Programm absolviert. Natürlich wird es auch in diesem Jahr an Auftritten nicht fehlen und so muss eifrig weiter geprobt werden. Da in lustigen Probenstunden gesungen wird wia dr Schnabl gwachsa isch, dürfte dies für die eifrigen Sänger kein Problem sein. Als Highlight des Abends wurden acht Mitglieder für ihre 25jährige Treue zum Verein geehrt.