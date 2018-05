Simpson gewann Players Championship - Thomas neue Nummer 1

Golfprofi Webb Simpson hat erstmals die Players Championship gewonnen. Dem 32-jährigen US-Amerikaner reichte zum Abschluss am Sonntag in Ponte Vedra Beach eine 73er-Runde zu einem Gesamtergebnis von 270 Schlägen, um beim hochkarätig besetzten PGA-Turnier in Florida seinen Vorsprung ins Ziel zu retten. Der US-Open-Sieger von 2012 kassierte für den Erfolg 1,98 Millionen US-Dollar.

Hinter Simpson teilten sich Charl Schwartzel aus Südafrika sowie die beiden US-Amerikaner Jimmy Walker und Xander Schauffele (jeweils 274) den zweiten Platz. Der 14-fache Major-Sieger Tiger Woods beendete das mit elf Millionen Dollar dotierte Turnier auf dem schweren Par-72-Kurs am Hauptsitz der PGA-Tour mit 277 Schlägen auf dem geteilten elften Rang – schlaggleich mit Justin Thomas. Der 25-Jährige Thomas aus den USA übernahm damit von seinem Landsmann Dustin Johnson die Führung in der Golf-Weltrangliste.

Die Players Championship ist nach den vier Majors der wichtigste Bewerb im Golfsport.