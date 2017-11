Mugabes Nachfolger Mnangagwa verspricht Jobs und Demokratie

Nach dem Rücktritt von Simbabwes Langzeitpräsident Robert Mugabe hat dessen designierter Nachfolger Emmerson Mnangagwa seinen Anhängern Demokratie und Wirtschaftswachstum versprochen. Der frühere Vizepräsident soll noch am Freitag vereidigt werden.

Seine Regierung werde sich für Frieden, Wachstum und Arbeitsplätze einsetzen, sagte der 75-Jährige am Mittwoch nach der Rückkehr aus dem selbst gewählten Exil vor Tausenden jubelnden Anhängern in Harare.

Man sei am Beginn einer “neuen Demokratie”, kündigte der frühere Vizepräsident an. “Das Volk hat gesprochen. Die Stimme des Volkes ist die Stimme Gottes.” Für Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze sei man auf die Hilfe der internationalen Gemeinschaft angewiesen.

Mugabe (93) hatte ihn Anfang November als Vize entlassen. Mnangagwa floh daraufhin aus Angst um seine Sicherheit nach Südafrika. Er hat den Rückhalt der Regierungspartei Zanu-PF und der Militärführung, die in der vergangenen Woche geputscht hatte. Mugabe war am Dienstag nach fast vier Jahrzehnten an der Macht zurückgetreten. Damit war er einem Amtsenthebungsverfahren des Parlaments zuvorgekommen.