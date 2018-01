Silvretta: Skilift-Video sorgt international für Aufsehen

"Burglind schüttelt Skifahrer durch", "Lift wird zur Horror-Schaukel", "Auf diesem Sessellift will niemand sitzen" - so und ähnlich betitelten internationale Medien das spektakuläre Video aus dem Montafon.

Ein Video aus Vorarlberg geht derzeit viral und wird nah und fern bestaunt. Tausendfach werden die Aufnahmen auf den sozialen Netzwerken geteilt und kommentiert, zahlreiche Medien quer durch ganz Europa und bis nach Neuseeland zeigen den Clip. Im Skigebiet Silvretta-Montafon hatten Gäste gefilmt, wie am Mittwoch Sturm “Burglind” mit heftigen Windböen die Gondel eines Sessellifts samt Wintersportler erfasste und heftig zum Schaukeln brachte. “Es war niemand in Gefahr”, versicherte Marketingleiterin Annika Hartmann gegenüber VOL.AT. Spektakulär anzusehen ist das Video aber allemal – wir zeigen die besten Reaktionen in der Bilderserie.