Silvesterübergriffe in Innsbruck: Verdächtige meldeten sich

Bei den beiden Männern handelt es sich um einen 19-jährigen Syrer und einen 30-jährigen Iraker, die in Flüchtlingsunterkünften außerhalb von Innsbruck leben, berichtete die Polizei am Dienstag. In Einvernahmen bestritten die beiden die Taten.

Nach den Männern war mit Fahndungsbildern gesucht worden. Die Asylwerber wurden der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt. Weitere Ermittlungen waren im Gange. Bei den Vernehmungen gaben sie laut Exekutive zudem an, sich zur Tatzeit unabhängig voneinander an den Tatorten befunden zu haben.

(APA)