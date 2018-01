Silvester: Rund 100 Polizeieinsätze in Vorarlberg

Die Landespolizeidirektion Vorarlberg hat in der Silvesternacht landesweit rund 100 Einsätze registriert.

Vorwiegend habe es sich um Beschwerden wegen der lauten Silvesterknallerei, kleinere Brände und Sachbeschädigungen gehandelt, hieß es in einer Aussendung am Neujahrstag. Zu schwerwiegenden Vorfällen oder Unglücken mit Verletzten kam es nach derzeitigem Stand nicht.

In Göfis, Hard, Wolfurt und Hörbranz brannten Müllstationen, die offensichtlich durch Feuerwerksartikel entweder fahrlässig oder vorsätzlich angezündet wurden, so die Polizei. Zudem kam es zu mehreren Heckenbränden durch fehlgeleitete Raketen. In Hörbranz wurde dabei ein Carport beschädigt, in Nüziders fing ein Pkw Feuer.

Brand in Saunahaus

In Feldkirch begann es gegen 6.00 Uhr in einem Saunahaus beim Levner Weiher zu brennen. Zwei Personen, die dort übernachteten, konnten sich unverletzt ins Freie retten. In Lustenau verursachte gegen 23.00 Uhr ein freilaufender Stier im Bereich Schmiedgasse/Pontenstraße einen leichten Sachschaden an einem Gebäude. Das Tier wurde vom Besitzer eingefangen und in den Stall zurückgebracht.