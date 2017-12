Silvester Parties im Ländle: Feiern bis ins neue Jahr

Silvester rückt immer näher: Mit Feuerwerk, Gejubel und Sekt wird das neue Jahr begrüßt. Auch in Vorarlberg steigen einige Feiern zur Jahreswende.

Große Silvester Party Im Ausrutscher in Gaschurn wird schon ab 15 Uhr gefeiert. Bis um 6 Uhr morgens heizen Top DJs der Menge ein. Ein besonderes Special ist auch die beheizte Outdoor-Bar. Eintritt ist ab 16 Jahren.

Silvesterparty Auch im Roncat in Feldkirch wird unter dem Motto “Wartest du noch – oder feierst du schon?” Party gemacht. Von 15 bis 20 Uhr sorgt DJ AlexR für Unterhaltung. Auch für das leibliche Wohl ist mit zwei Indoor-Bars und einer beheizten Glühweinbar im Gastgarten gesorgt. Eintritt ab 18 Jahren.

Silvesterparty mit 3 DJs S’Pub in Schwarzach feiert den Jahreswechsel mit ganzen drei DJs, Showprogramm, Feuerwerk und Bewirtung. Von 18 bis 3 Uhr kann nach Lust und Laune getanzt werden. Eintritt ist ab 18 Jahren.

Silvester 2.0 Party Das Mauerwerk in Bürs hat sich für Silvester einen ganz besonderen Stargast geholt: DJ Kiste, original DJ aus dem Bierkönig auf Mallorca sorgt zusammen mit Live-Act PS Alex für die richtige Stimmung. Eintritt ab 18 Jahren.

Silvesterparty Auch das Plauderer Pub in Höchst veranstaltet eine Silvesterparty mit allem Drum und Dran. Von 17 bis 4 Uhr wird gefeiert. Tanja und Marco freuen sich auf euer Kommen.

Silvester Party Von 22 bis 6 Uhr steigt im Club BLUE in Lauterach eine Feier zur Geburt des neuen Jahres. DJ Leslie, DJ Corona und DJ Fernando bringen Schwung in den Club. Specials wie Welcome Drinks, Snacks und Dance Acts machen den Abend perfekt.

New Year’s Eve Welcome Drinks, Snacks und zwei Floors – der Sender in Lustenau feiert Silvester nach amerikanischem Vorbild. DJ Defra und DJ Rima sorgen von 22 bis 5 Uhr für Unterhaltung. Der Dresscode lautet “Chic & Glamour”.

Silvester Party Auch im Bregenzerwald wird gefeiert: Von 22 bis 2 Uhr steigt die große Silvester Party in der Keller Bar in Warth.

Silvester Puzzles Mitfeiern mit anderen Zeitzonen heißt es im Conrad Sohm in Dornbirn. Von 25 bis 5:30 Uhr wird mit Zoo Laut, Mr. Niceguy und MadVamp gefeiert. Das zugehörige Katerfrühstück ist inklusive. Eintritt ab 18 Jahren.

Silvester Party Das El Capitán in Rankweil veranstaltet von ebenfalls eine Silvester Party. Von 21 bis 4 Uhr kann gefeiert werden.

The Big Silvester Bang Eine ganz besondere Silvester-Nacht verspricht die Nachtschicht in Hard. Von 21 bis 0 Uhr wird nach allen Regeln der Kunst gefeiert.

Tinnitus zum Jahresschluss – Silvester 2017 Der Rauch Club und das alte Hallenbad in Feldkirch feiern eine gemeinsame Silvester Party. Von 22 bis 7 Uhr kann nach Herzenslust getanzt werden. Das Besondere: Gefeiert wird an zwei Locations und auf ganzen fünf Floors.