Silvester: Ein Spaß für Groß und Klein in Vorarlberg

Wer kennt es nicht: Das Funkeln in den Kinderaugen, wenn sie die bunten Lichter am Himmel bewundern. Auch wenn uns dieses Jahr die Trockenheit in vielen Gemeinden einen Strich durch die Rechnung macht, gibt es dennoch einige Glückliche, die es richtig krachen lassen dürfen. Günter Hagen weiß, welche pyrotechnischen Artikel für Kinder geeignet sind.

Sets besonders beliebt

Die Feuerwerksartikel der Kategorie F1 sind Kinder- beziehungsweise Jugendartikel. Sie eigenen sich also perfekt, wenn auch der Nachwuchs es an Silvester krachen lassen will. “Am beliebtesten sind Sets, in welchen verschiedenste Artikel enthalten sind”, erklärt der Profi. Die Sets bestehen vor allem aus Boden- oder Handartikeln, welche zum Teil nicht einmal angezündet werden. Ein Klassiker sind die Knallerbsen. “Diese machen den Kindern besonders Spaß”, weiß Hagen. Aber auch hier sollten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise beachten. Damit alle Spaß an Silvester haben, und nichts schief geht.