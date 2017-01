Silber bei Rodel-EM für Steu/Koller

Schon der Auftakt begann für die Bludenzer vielversprechend. Beim zur EM vorangegangenen Nationencup gewannen Thomas Steu/Lorenz Koller den Doppelsitzerbewerb, Jonas Müller belegte im Einsitzer der Herren Rang 3. Bei der Europameisterschaft selbst mit der gesamten Weltelite fuhren Steu/Koller auf den hervorragenden 4. Rang, mussten sich nur den dominierenden Deutschen geschlagen geben und erreichten damit ihr bisher bestes Ergebnis bei Top-Veranstaltungen. Jonas Müller „zauberte“ bei seinem ersten internationalen Großeinsatz in der technisch schwierigen Bahn und landete im geschlagenen Feld.

Silber im Teambewerb

Hervorragend lief es für die heimischen Rodler in der Team-Staffel. Miriam Kastlunger, Wolfgang Kindl und Thomas Steu/Lorenz Koller überzeugten mit starken Fahrten und sicherten sich hinter den Deutschen die Silbermedaille. In der gleichzeitig zum Weltcup zählenden Wertung landeten sie hinter den Deutschen und Amerikanern auf Rang 3. Mit diesen Erfolgen sind Steu/Koller endgültig in der Weltspitze angekommen und haben auch einiges an Selbstvertrauen für die kommenden Rennen getankt. Nächste Weltcup-Station ist am 14./15. Jänner Sigulda (LAT), bevor am 27. bis 29. Jänner 2017 die Heim-Weltmeisterschaft in Innsbruck/Igls stattfindet.