Sigmar Gabriel tritt nicht als SPD-Kanzlerkandidat an

Schulz solle auch Parteichef werden, sagte Gabriel am Dienstag nach Teilnehmerangaben in der SPD-Fraktionssitzung in Berlin. Zuvor hatten der “Stern” und “Die Zeit” über Gabriels Verzicht berichtet.

“Martin Schulz ist der geeignete Mann”

SPD-Chef Sigmar Gabriel will seinen Parteifreund Martin Schulz als Kanzlerkandidaten vorschlagen. Das habe Gabriel in der Sitzung der SPD-Bundestagsfraktion am Dienstag in Berlin bekanntgegeben, berichtet ein Teilnehmer der Sitzung.

“Alle Umfragen haben gezeigt, dass die Menschen keine Große Koalition mehr wollen. Für die stehe ich aber in den Köpfen der Menschen. Daher ist Martin Schulz der geeignete Mann”, zitierte der Teilnehmer aus der Gabriel-Ankündigung.

Gabriel legt auch Parteivorsitz nieder

“Zeit Online” berichtete, Gabriel wolle auch den Parteivorsitz niederlegen und ins Außenministerium wechseln. Den letzten Ausschlag für diese Entscheidung habe offenbar eine Umfrage unter SPD-Anhängern gegeben, in der eine Mehrheit der Befragten Schulz bessere Chancen bei der Bundestagswahl im September einräumt.

Bisher hatte Gabriel als wahrscheinlichster SPD-Kanzlerkandidat gegolten. Schulz dagegen war als Nachfolger von Außenminister Frank-Walter Steinmeier gehandelt worden, der im Februar voraussichtlich ins Amt des Bundespräsidenten gewählt werden wird.