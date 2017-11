Siemens-Beschäftigte wollen nicht über Stellenabbau reden

Siemens-Arbeitnehmervertreter und Gewerkschafter wollen bis auf Weiteres nicht mit der Konzernführung über den geplanten Abbau von fast 7.000 Arbeitsplätzen und Werksschließungen sprechen. "Wir werden nicht auf der Grundlage von Schließungsplänen verhandeln", so IG-Metall-Vorstand und Siemens-Aufsichtsrat Jürgen Kerner auf einer Protestkundgebung von Mitarbeitern aus ganz Deutschland in Berlin.

Siemens hatte vor einer Woche wegen der absehbaren Auftragsflaute in der Kraftwerkstechnik und bei Generatoren die Streichung von 6.900 Stellen angekündigt – die Hälfte davon in Deutschland, 200 in Österreich. Mindestens zwei Werke in Görlitz und Leipzig sollen geschlossen, das in Erfurt verkauft werden.