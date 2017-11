Siegerprojekt steht fest

Ergebnisse des städtebaulichen Wettbewerbs für das Projekt „d´Sidlig“ werden Ende November präsentiert

Bei der Nachnutzung des früheren Nenzinger Fußballplatzes „Nagrand“ wollte die Marktgemeinde Nenzing neue Wege gehen: In einem dreijährigen Entwicklungsprozess mit Bürgerbeteiligung, Testplanungen und Expertengesprächen wurden für das Areal Vorstellungen, Ziele und konkrete bauliche Bedingungen entwickelt. Im Anschluss wurde ein städtebaulicher Wettbewerb gestartet, nun steht das Siegerprojekt fest: Die Jury mit vier Archtekten als Fachpreisrichter und vier Sachpreisrichtern entschied sich einstimmig für ein vom Bauträger i&R Schertler/Wohnbauselbsthilfe mit dem Archtikturbüro Dorner/Matt und den Landschaftsplanern Gruber und Haumer eingereichtes Projekt. Zusammenfassung der Begründung: „Das Projekt orientiert sich an der im Bürgerbeteiligungsprozess erarbeiteten und in den Ausschreibungsunterlagen festgeschriebenen maximalen Geschosshöhe Erdgeschoss plus zwei Obergeschosse. Zudem sind sämtliche Wohneinheiten behindertengerecht von der Tiefgarage über einen Lift erreichbar. Weiters verfügt das Projekt über einen hohen Grünraumanteil.“