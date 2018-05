Siegen oder Fliegen für RHC Wolfurt

Aufgearbeitet und abgehakt hat der RHC Wolfurt das Heimspiel gegen den RHC Wimmis vom letzten Samstag.

Zu leicht hatte man es den Berner Oberländern gemacht in der Serie zurückzukommen und durch individuelle Fehler das Spiel hergeschenkt. Erst als es zu spät war konnte man die Chancen endlich in Tore ummünzen. Nun steigt am Samstag in Wimmis das entscheidende dritte Spiel der „Best-of-three“-Halbfinalserie, bei dem der Aufsteiger in das Superfinale ermittelt wird.

Dennoch steigen die Ländle-Cracks positiv gestimmt in den Bus nach Wimmis, man hat die Schlüsse aus der Niederlage gezogen und weiß, auf was es bei diesem Entscheidungsspiel ankommen wird. „Wir müssen uns auf unsere Stärken besinnen, um jeden Meter kämpfen und mit maximaler Konzentration ans Werk gehen, dann werden wir reüssieren,“ ist sich Torhüter Roman Mohr sicher, „die leidenschaftlichere Mannschaft wird in das Superfinale einziehen. Und wir wollen diesen Sieg unbedingt!“

Wimmis hat nach dem ersten Saisonsieg gegen Wolfurt das Momentum auf seiner Seite und spielt zuhause auf der Herrenmatte. Doch ist das wirklich ein Vorteil? Bisher siegte in beiden Spielen die Auswärtsmannschaft – diese Serie soll nach Wolfurter Geschmack beim ultimativen Showdown um den Superfinaleinzug weitergehen…

NLB-Halbfinalserie, Spiel 3

RHC Wimmis – RHC Wolfurt

Samstag, 05. Mai 2018, 18 Uhr, Herrenmatte Wimmis

Stand in der „Best-of-three“-Serie: 1:1

Wolfurt mit siegreichem ÖM-Auftakt

Am Staatsfeiertag startete Wolfurt mit dem kleinen Ländle-Derby gegen die zweite Dornbirner Mannschaft in die Österreichische Meisterschaft. Es dauerte gerade eine halbe Minute, ehe Aurel Zehrer Wolfurt in Führung brachte. Man wollte gleich zu Beginn keine Zweifel über den Sieger aufkommen lassen, bereits nach 4 Minuten stand eine 0:3-Führung auf der Anzeigetafel. Wolfurt bestimmte das Spielgeschehen, doch verabsäumte es die Führung auszubauen. Nach dem zweiten Theurer-Treffer ging es mit 4:0 in die Pause.

Auch danach änderte sich wenig am Spielgeschehen, Dornbirns Reserve stand kompakt vor dem guten Torhüter Lampert, Wolfurt setzte das Heimteam unter Druck. Die Jungs von Spielertrainer Jaume Bartés bauten nun das Score regelmäßig aus, am Ende blieb der große Favorit mit 9:0 siegreich. Ein standesgemäßer Auftakt für die Hofsteig-Boys, nach dem ÖM-Intermezzo gilt nun die Konzentration aber wieder komplett der Schweizer Meisterschaft.

Österreichische Meisterschaft

RHC Dornbirn II – RHC Wolfurt 0:9 (0:4)

RHC Wolfurt: Schüssling, Rohner; Zehrer 2, Bartés, Gallego 1, Wolf 1, Eberle, Bosch 1, Theurer 4