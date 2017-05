Siege für ManCity und Arsenal in Nachtragsspielen

Damit liegt City eine Runde vor Schluss auf Rang drei, zwei Punkte dahinter folgt Liverpool. Der Fünfte Arsenal hat einen weiteren Zähler Rückstand. Der Dritte der Endtabelle steht fix in der Champions League, der Vierte tritt in der Qualifikation für die “Königsklasse” an, der Fünfte muss mit der Europa League vorliebnehmen.

(APA)