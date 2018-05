Sieg und Platz drei für das Radteam Vorarlberg

Jannik Steimle siegt für den heimischen Radrennstall im Kriterium in Horitschon und wird Dritter in der Burgenland Rundfahrt.

Nächstes Podium für Team Vorarlberg Santic! 58. Burgendland Rundfahrt Jannik Steimle sprintet auf Rang drei. Friesecke mit Rang acht und Schelling auf Rang zwölf sorgen wieder für gutes Teamergebnis // Steimle mit Sieg am Samstag bei Kriterium! Beim ältesten Radklassiker in Österreich (3. Rennen im Rahmen der Rad Bundesliga) hat es für Jannik Steimle für Rang drei gereicht. Gegen den stark fahrenden Riccardo Zoidl war heute kein Kraut gewachsen. Trotzdem wieder ein verdientes Podium in der Rad Bundesliga. Gestern siegte Steimle beim „warm up“ Kriterium in Horitschon vor dem Slowenen Rok Korosec!