Sieg und Niederlage für Ländle-Teams

Während der HC Hard zu Hause gegen WestWien einen 28:26-Sieg feierte, kassierte Bregenz Handball eine 32:28-Niederlage bei den Fivers Margareten.

Für die beiden Vorarlberger Spitzenteams in der Handball Liga Austria, den HC Hard und Bregenz Handball ging es heute mit dem 11. Spieltag weiter. Die Harder empfingen dabei WestWien in der Sporthalle am See. Die Bregenzer standen vor dem schwierigen Auswärtsspiel bei Tabellenführer Fivers Margareten.