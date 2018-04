Sieg und Niederlage für Ländle-Handballteams

Während der HC Hard einen klaren 29:21-Heimsieg gegen Krems feierte, war Bregenz beim 22:31 bei den Fivers Margareten ohne Chance.

Die beiden Ländle-Handballteams HC Hard und Bregenz Handball gingen am heutigen Abend mit unterschiedlichen Ausgangslagen in die Spiele gegen Krems bzw. die Fivers aus Margareten. Während Hard den ersten Rang in der Bonusrunde bereits fixierte, ging es für die Bregenzer in Wien um wichtige Punkte im Kampf um den dritten Rang.

In Hard taten sich die Hausherren gegen von Beginn weg aggressiv agierende Kremser lange schwer. Zur Pause lag der amtierende Meister sogar mit 9:12 im Hintertreffen. In der zweiten Halbzeit dauerte es allerdings nicht lange, bis die Harder beim Stand von 14:13 erstmals die Führung übernahmen. Mit einem 4:0-Lauf zogen die Hausherren dann sogar auf 20:16 davon und ließen sich diesen Vorsprung nicht mehr nehmen. Am Ende jubelten die Harder mit dem klaren 29:21-Heimsieg über den siebten Sieg im siebten Spiel der Bonusrunde.

Bregenz in Wien ohne Chance Die Bregenzer mussten in ihrem letzten Spiel der Bonusrunde unbedingt gewinnen, um die Chance auf den dritten Rang aufrecht zu halten. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase, in der auch die Bregenzer zweimal in Führung lagen, übernahmen die Fivers immer mehr das Kommando und zogen zwischenzeitlich auf 10:6 davon. Obwohl sich die Bregenzer dann wieder auf einen Treffer heran kämpften, ging es mit einem 14:10 aus Sicht der Hausherren in die Pause.