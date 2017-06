Sieg mit sechs Punkten Differenz ist Pflicht

Wer bleibt in der AFL? Ein Touchdown kann entscheiden!

Das Spiel der Woche findet Sonntag (15:00 Uhr) im Herrenriedstadion Hohenems zwischen den Cineplexx Blue Devils und Steelsharks Traun statt. Das Hinspiel in Traun ging mit 26:21 an die Oberösterreicher, die auch das bessere Punkteverhältnis haben. Das bedeutet, dass die Cineplexx Blue Devils das Spiel mit mindestens sechs Punkten Unterschied gewinnen müssen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Bei jedem anderen Ergebnis wird Traun auch 2018 Bundesliga spielen. Hochspannung ist garantiert, haben die Vorarlberger in der letzten Runde mit Quentin Williams einen neuen US-Quarterback ins Spiel gebracht, der bei der Heimniederlage gegen Ljubljana an allen vier Touchdowns der Emser beteiligt war.