"Sieg der Vernunft" - Grüne zu IKEA-Aus

Die Grünen fordern, dass der Kaufvertrag rückabgewickelt wird. Zudem soll das Grundstück schnell genutzt werden.

“IKEA bestätigt als einer der entscheidenden Gründe für ihren Rückzug das, was wir Grüne seit Monaten gebetsmühlenartig wiederholen. Der zusätzliche Verkehr durch IKEA an dem Standort ist nicht bewältigbar” nimmt der Grüne Gemeindevertreter Daniel Zadra Stellung.

“Wir müssen diese Chance jetzt umgehend für die Menschen in Lustenau nutzen. Nun muss der Kaufvertrag rasch rückabgewickelt werden, damit eine bessere Nutzung für das Grundstück ausgearbeitet werden kann. An diesem wertvollen Platz können nun mehrere Betriebe ihre Heimat in Lustenau finden. Das bringt Steuereinnahmen, Arbeitsplätze und dennoch viel weniger Verkehr, als ein Einkaufszentrum auf der grünen Wiese”, spricht sich Zadra für eine schnelle Nutzung des Grundstücks aus.