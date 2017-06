Siedlungsbau in Israel auf 25-Jahres-Hoch

Umstrittener Siedlungsbau - © APA (Archiv/AFP)

Trotz internationaler Proteste treibt Israel den Siedlungsbau im besetzten Westjordanland voran. Verteidigungsminister Avigdor Lieberman sagte am Sonntag, es würden derzeit so viele Wohneinheiten geplant wie seit 25 Jahren nicht mehr. In diesem Jahr habe die israelische Regierung bereits Vorhaben für 8.345 Wohneinheiten auf verschiedenen Stufen vorangebracht, 3.066 könnten sofort gebaut werden.